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Вести Севастополь

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На перекрёстке «проспект Генерала Острякова — улица Олега Кошевого» предусмотрена новая схема движения 

На перекрёстке «проспект Генерала Острякова — улица Олега Кошевого» предусмотрена новая схема движения 

Поворот налево с улицы Олега Кошевого предусмотрен с двух полос движения. Также планируется перенос регулируемого пешеходного перехода, расположенного между автозаправочным комплексом и образовательным учреждением, ближе к центру перекрёстка.

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