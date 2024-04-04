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«Челси» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед», забив два мяча в добавленное время, Палмер сделал хет-трик

«Челси» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед», забив два мяча в добавленное время, Палмер сделал хет-трик

В последнем матче 31-го тура АПЛ «Челси» и «МЮ» устроили невероятный спектакль – 4:3! На 19-й минуте «Челси» повел со счетом 2:0 после гола Конора Галлахера и пенальти, заработанного Марком Кукурельей – 11-метровый четко реализовал Коул Палмер.

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