В Раде раскрыли стремление Зеленского переложить на Европу покупку Patriot у США

Депутат Рады Скороход: Зеленский надеется, что ЕС оплатит покупку у США Patriot Президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о готовности купить у США системы Patriot и другое оружие, надеется переложить оплату за него на Европу.
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