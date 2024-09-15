В оранжерее Ботанического сада СПбГУ зацвели растения Южной Африки

Один из самых ярких представителей этого континента - гемантус белоцветковый В оранжерее Ботанического сада Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в эти осенние дни зацвели растения Южной Африки.
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