Журналист из США осудил помощь Украине из-за числа бездомных ветеранов

Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency Приоритеты, которые расставляют власти США, вызывают много вопросов: Штаты отправляют Украине немалые деньги при условии, что около 20 тысяч ветеранов нуждаются в помощи от государства.
Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency Приоритеты, которые расставляют власти США, вызывают много вопросов: Штаты отправляют Украине немалые деньги при условии, что около 20 тысяч ветеранов нуждаются в помощи от государства.
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