«Сигнал для всей страны»: почему простой жест президента взорвал соцсети «Он вошёл в мечеть, прикоснулся к Корану губами…Сообщение Путин поцеловал Коран в Грозном: Кадыров назвал жест символом единства России появились сначала на Ежедневные новости.