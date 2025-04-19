«Сигнал для всей страны»: почему простой жест президента взорвал соцсети «Он вошёл в мечеть, прикоснулся к Корану губами…Сообщение Путин поцеловал Коран в Грозном: Кадыров назвал жест символом единства России появились сначала на Ежедневные новости.
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