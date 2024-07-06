Всё о разводах
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Всё о разводах

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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    она не про это пишет))а про то что мужчины не на что не способны и живут исключительно за счет бабы.Не советую мужчин...
  • Евгений Благородный
    Всё правильно в статье написано. Я к примеру городской, но и в деревне пожил. Потом снова вернулся в город.Не советую мужчин...
  • Владимир Соколов
    автор весьма странная на голову баба)) смешала теплое с мягким и спрашивает чего же лучше))Не советую мужчин...

Мужские фразы, которые довольно сложно понять (но мы попытаемся)

Мужские фразы, которые довольно сложно понять (но мы попытаемся)

Мужчины часто жалуются, что в отношениях с женщинами им не хватает прямоты. Мол, слабый пол только и делает, что общается намеками, разговаривает загадками, дает ложные надежды… Поди, мол, догадайся, чего ей нужно.

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