Эксперт рассказал о лайфхаках для выгодного шопинга в киберпонедельник

Первая крупная онлайн-распродажа года — киберпонедельник — пройдет с 29 января по 1 февраля. С каждым годом к акции подключается всё больше интернет-магазинов и маркетплейсов, которые сообщают покупателям о «выгодных» предложениях.
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