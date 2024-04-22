Даниил Страхов раскрыл свое отношение к фильму «Мы из будущего»

Актер Даниил Страхов считает, что не стоит судить о прошлом по меркам сегодняшнего дня.«Мы из будущего» – по жанру сказка, и это хорошая попытка рассказать тогдашнему молодому поколению о том, что нельзя судить о прошлом мерками сегодняшнего дня, – сказал он в беседе с aif.