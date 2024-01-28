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В Тюмени 22-летняя девушка провалилась в яму с кипятком

В Тюмени 22-летняя девушка провалилась в яму с кипятком

В Тюмени 22-летняя местная жительница провалилась в яму с кипятком. Об этом сообщает 72.RU. По информации портала, инцидент произошел около 08:00 (06:00 мск) 28 января на улице 50 лет ВЛКСМ, возле дома №13.

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