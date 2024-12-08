Как насладиться оливье и не набрать лишний вес в праздники Татьяна СергееваС наступлением новогодних праздников многие из нас сталкиваются с одной и той же проблемой: как не перегрузить свой организм изобилием пищи и не вернуться к жестким диетам после веселых застолий? Портал ftimes.