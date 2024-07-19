"Такого никогда не было". Американские военные корабли столкнулись с новой угрозой на Ближнем Востоке. Как хуситы застали их врасплох?

© CC0 / Public Domain U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 2nd Class Michael Sandberg Вчера 24K прочитали Американские боевые корабли на Ближнем Востоке столкнулись с новой угрозой со стороны хуситов, сообщает BI.
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