Тысячи уральцев отметились в 2023 году в современном аналоге пионерии

В Уральском федеральном округе за 2023 года 283,6 тысячи человек приняли участие в мероприятиях Российского движения детей и молодежи «Время первых» — его называют современным аналогом пионерского движения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии