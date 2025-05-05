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«Мы не воюем, мы работаем»

«Мы не воюем, мы работаем»

О службе в Афганистане и Чечне, а также о специфике работы советских погранвойск рассказывает полковник в отставке, в прошлом начальник мотоманевренной группы Пянджского пограничного отряда Виктор СпириденокИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Полковник в отставке, в прошлом начальник мотоманевренной группы Пянджского пограничного отряда Виктор Спириденокчитайте на monocle.

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