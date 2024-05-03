Российская ПВО с начала СВО значительно усилилась

Когда мы говорим о том, что российская армия кардинально изменилась с начала СВО, речь идёт не только о штурмовиках, артиллерии и авиации, обеспечивающих сейчас продавливание обороны ВСУ сразу на нескольких участках фронта Источник фото: Минобороны РФ Ежедневные «тихие подвиги» совершают и войска ПВО, для которых превратилось в рутину уничтожение сотен вражеских ракет, беспилотников и реактивных снарядов, летевших в сторону российской территории.