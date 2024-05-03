Время узнать пр...
Самые горячие нов...Горячие новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Время узнать правду!

7 488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Сидоров
    Смерть бандеровским упырям! Нацизм на Украине будет уничтожен.Гибель 79-й брига...
  • kraft54
    жалко "русских" с той стороны,а могли бы повоевать вместе с нами-русскими. За кого жизнь отдаёте? за нацистов бандеро...Гибель 79-й брига...
  • В С
    И о чём речь ?Гибель 79-й брига...

Российская ПВО с начала СВО значительно усилилась

Российская ПВО с начала СВО значительно усилилась

Когда мы говорим о том, что российская армия кардинально изменилась с начала СВО, речь идёт не только о штурмовиках, артиллерии и авиации, обеспечивающих сейчас продавливание обороны ВСУ сразу на нескольких участках фронта Источник фото: Минобороны РФ Ежедневные «тихие подвиги» совершают и войска ПВО, для которых превратилось в рутину уничтожение сотен вражеских ракет, беспилотников и реактивных снарядов, летевших в сторону российской территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх