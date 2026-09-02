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УтроNews

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Учёные зафиксировали возможный сигнал тёмной материи в эксперименте LUX-ZEPLIN

Учёные зафиксировали возможный сигнал тёмной материи в эксперименте LUX-ZEPLIN

Детектор заполнен 10 тоннами жидкого ксенона и ищет столкновения гипотетических частиц — вимпов — с атомами вещества.

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