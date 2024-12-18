Банк заплатил 100 тысяч рублей свердловчанке за навязчивые звонки

Екатеринбурженка обратилась в ГУФССП России по Свердловской области с жалобой на банк, от которого она получила 109 звонков и SMS с требованием погасить задолженность по кредитным договорам, рассказали в пресс-службе ведомства.
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