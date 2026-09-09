Психолог Белкина объяснила важность прожить кризисный опыт

Психолог Юлия Белкина на Радио 1 акцентировала внимание на том, что "шрамы" от жизненных неудач - не провал, а шанс для роста.
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