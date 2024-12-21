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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Минск-Арена.

Минск-Арена.

15 декабря 2024 года воспитанники государственного учреждения образования ´Детский дом г. Бобруйска´ посетили ´Минск-арену´, где развернулось грандиозное представление - ледовое шоу с балетом от Евгения Плющенко ´Щелкунчик´.

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