Минск-Арена.

15 декабря 2024 года воспитанники государственного учреждения образования ´Детский дом г. Бобруйска´ посетили ´Минск-арену´, где развернулось грандиозное представление - ледовое шоу с балетом от Евгения Плющенко ´Щелкунчик´.
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