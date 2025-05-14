Россия объявила о готовности к встрече с Украиной 15 мая, но судьба переговоров остается под вопросом

Кремль пока не озвучил состав русской переговорной группы и сделает это по необходимости – Песков.Российская делегация намерена прибыть в Стамбул 15 мая в ожидании представителей Украины для возможного возобновления мирных переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии