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Загитова: рада, что у Губерниева есть время комментировать все

Загитова: рада, что у Губерниева есть время комментировать все

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила высказывания в свой адрес со стороны спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который неоднократно критиковал ее как телеведущую, но при этом назвал гордостью открытие ее медали на Аллее славы "Розы Хутор".

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