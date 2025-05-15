Загитова: рада, что у Губерниева есть время комментировать все

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова оценила высказывания в свой адрес со стороны спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который неоднократно критиковал ее как телеведущую, но при этом назвал гордостью открытие ее медали на Аллее славы "Розы Хутор".
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