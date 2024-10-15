Боготворил, мстил и бросал: с какими женщинами Лермонтов крутил скандальные романы

olga_fenina2003 Фенина

Автор, у вас с головой всё в порядке? А с ЖКТ? Обосра...ли поэта, полегчало? Как у вас только пальцы не отсохли набирать этот пасквиль, место которого только в нужнике, кстати, и вам там самое место. Лермонтов уже в 22 года имел славу второго Пушкина, был знаменит на всю Россию, также был отличным боевым офицером. а вы, как проститутка, у которой перебили клиента, копаетесь в грязном белье, которое даже не принадлежит поэту, а вам подобным со всего интернета. Так вот, Лермонтову сегодня исполнилось 210 лет со дня рождения. А, когда вы сдохнете, о вас через 5 минут уже не вспомнит НИКТО!!!