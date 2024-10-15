Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Товарищ Ким! Сеул очень хочет ещё шариков! Тех самых, воздушных! С дерьмом!! Одного раза этим подстилкам юсы  - мало!...Накал до предела:...
  • olga_fenina2003 Фенина
    Автор, у вас с головой всё в порядке? А с ЖКТ? Обосра...ли поэта, полегчало? Как у вас только пальцы не отсохли набир...Боготворил, мстил...
  • Татьяна Гусева
    Я не очень доверяю этому сообщению, зная, что хохлы не просто убивают всех, кто за Россию, а перед этим истязают свои...Одесситка с флаго...

Боготворил, мстил и бросал: с какими женщинами Лермонтов крутил скандальные романы

Боготворил, мстил и бросал: с какими женщинами Лермонтов крутил скандальные романы

В 2024 году исполняется 210 лет со дня рождения великого русского поэта, прозаика, драматурга, художника, поручика лейб-гвардии Гусарского полка — Михаила Юрьевича Лермонтова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
olga_fenina2003 Фенина
Автор, у вас с головой всё в порядке? А с ЖКТ? Обосра...ли поэта, полегчало? Как у вас только пальцы не отсохли набирать этот пасквиль, место которого только в нужнике, кстати, и вам там самое место. Лермонтов уже в 22 года имел славу второго Пушкина, был знаменит на всю Россию, также был отличным боевым офицером. а вы, как проститутка, у которой перебили клиента, копаетесь в грязном белье, которое даже не принадлежит поэту, а вам подобным  со всего интернета.                                                                         Так вот, Лермонтову сегодня исполнилось 210 лет со дня рождения.                                                                                     А, когда вы сдохнете, о вас через 5 минут уже не вспомнит НИКТО!!!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх