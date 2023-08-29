Спички - не игрушка

85 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Папа Римский наместник Бога на земле,а кто такой простите Кирилл да ещё и Говорун? Чуть ли на Гайворон?Озверевший евроук...
  • Алексей Горшков
    Ни в коем случае не расслабляться, восхищаясь Римским Папой! Всегда в нём сомневался! Доверять не просто католику,но ...Озверевший евроук...
  • ШКИПЕР
    Пусть пиндосы разрешают, а вот Россия сыта всякими договорённостями : минскими , стамбульскими , хватит !Когда США разреша...

Вагнеров возглавил «Лотос»

Вагнеров возглавил «Лотос»

Такие предположения звучали ещё три-четыре дня назад. Тем более, что "Лотос" в последний период фактически осуществлял руководство всей боевой и учебной работой в ЧВК "Вагнер", а Евгений Пригожин публично называл его заместителем Дмитрия Уткина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх