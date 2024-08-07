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Психолог Самбурский: чаще испытывают испанский стыд люди, склонные к самокритике

Психолог Самбурский: чаще испытывают испанский стыд люди, склонные к самокритике

"Испанский стыд" — неприятное чувство неловкости, которое возникает из-за действий других людей. Дискомфорт от ситуации проявляется на физическом уровне, как горящие щеки, потливость и дрожь, даже если человек не является непосредственным участником ситуации.

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