Психолог Самбурский: чаще испытывают испанский стыд люди, склонные к самокритике

"Испанский стыд" — неприятное чувство неловкости, которое возникает из-за действий других людей. Дискомфорт от ситуации проявляется на физическом уровне, как горящие щеки, потливость и дрожь, даже если человек не является непосредственным участником ситуации.
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