Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Рэшфорд не побил рекорд по голам на «Олд Траффорд» подряд из-за отмены мяча «Редингу»: «ВАР снова взял надо мной верх. Уже 3 раза в этом сезоне  »

Маркус Рэшфорд разочарован, что не установил рекорд по голам на «Олд Траффорд» вчера. Если бы форвард «Манчестер Юнайтед» забил в игре 4-го раунда Кубка Англии против «Рединга» (3:1), то стал бы первым игроком в истории клуба с голами в 10 домашних матчах подряд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх