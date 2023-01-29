Рэшфорд не побил рекорд по голам на «Олд Траффорд» подряд из-за отмены мяча «Редингу»: «ВАР снова взял надо мной верх. Уже 3 раза в этом сезоне  »

Маркус Рэшфорд разочарован, что не установил рекорд по голам на «Олд Траффорд» вчера. Если бы форвард «Манчестер Юнайтед» забил в игре 4-го раунда Кубка Англии против «Рединга» (3:1), то стал бы первым игроком в истории клуба с голами в 10 домашних матчах подряд.