Рэшфорд не побил рекорд по голам на «Олд Траффорд» подряд из-за отмены мяча «Редингу»: «ВАР снова взял надо мной верх. Уже 3 раза в этом сезоне  »

Маркус Рэшфорд разочарован, что не установил рекорд по голам на «Олд Траффорд» вчера. Если бы форвард «Манчестер Юнайтед» забил в игре 4-го раунда Кубка Англии против «Рединга» (3:1), то стал бы первым игроком в истории клуба с голами в 10 домашних матчах подряд.
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