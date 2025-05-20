Катунь может подтопить Сростки и еще несколько сел в Алтайском крае

Информация об обстановке в регионе в круглосуточном режиме поступает в Центр управления в кризисных ситуациях В Алтайском крае в период с 20 по 23 мая на реке Катунь в районе села Сростки продолжится подъем уровня воды до отметок 530-580 см, при этом опасные отметки – 530-570 см, сообщает региональное МЧС.