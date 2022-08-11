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Глава МОК Томас Бах: «По-прежнему рекомендуем не приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям остаются в силе.

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