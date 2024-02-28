Каковы шансы Приднестровья войти в состав РФ

29 февраля Владимир Путин должен выступить с посланием к Федеральному собранию. В СМИ стала муссироваться информация, что накануне этого события Приднестровье официально обратится к РФ за поддержкой, напомнив, что желает войти в её состав.
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