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Каковы шансы Приднестровья войти в состав РФ

Каковы шансы Приднестровья войти в состав РФ

29 февраля Владимир Путин должен выступить с посланием к Федеральному собранию. В СМИ стала муссироваться информация, что накануне этого события Приднестровье официально обратится к РФ за поддержкой, напомнив, что желает войти в её состав.

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