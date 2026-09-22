Крыло мерцало яркими цветными огнями, висело низко и не издавало звуков: Над Тегераном на видео попал НЛО размером с Боинг

В небе над Тегераном заметили и сняли на видео НЛО. Он мерцал цветными огнями.Некий Али Седагхати (так он называет себя в соцсетях - Ali Sedaghati) опубликовал в социальных сетях видео, снятое вечером 21 сентября над шоссе Азадеган в Тегеране.
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