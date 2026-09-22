Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 630 подписчиков

Крыло мерцало яркими цветными огнями, висело низко и не издавало звуков: Над Тегераном на видео попал НЛО размером с Боинг

Крыло мерцало яркими цветными огнями, висело низко и не издавало звуков: Над Тегераном на видео попал НЛО размером с Боинг

В небе над Тегераном заметили и сняли на видео НЛО. Он мерцал цветными огнями.Некий Али Седагхати (так он называет себя в соцсетях - Ali Sedaghati) опубликовал в социальных сетях видео, снятое вечером 21 сентября над шоссе Азадеган в Тегеране.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым