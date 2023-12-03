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Ламинат в интерьере, или Смелое решение оформления стен

Ламинат в интерьере, или Смелое решение оформления стен

Серо-голубой ламинат с имитацией под дерево - прекрасно дополнит стену в прихожей. Затеваете ремонт, но не знаете с чего начать и как декорировать стены только потому, что устали от выбора обоев или же краски? Тогда однозначно стоит пересмотреть парочку своих решений, связанных с приевшимися традициями и обратить внимание на ламинат.

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