Богатые туристы открыли курорт с ценами, как в Турции 5 лет назад

Северная Осетия в 2026 году поразительно ворвалась в топ туристических направлений России.Привлекательность республики для путешественников обусловлена не доступностью отдыха, а ее уникальной способностью манить блогеров, знаменитостей и всех, кто ищет нетривиальные впечатления.