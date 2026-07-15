Богатые туристы открыли курорт с ценами, как в Турции 5 лет назад

Северная Осетия в 2026 году поразительно ворвалась в топ туристических направлений России.Привлекательность республики для путешественников обусловлена не доступностью отдыха, а ее уникальной способностью манить блогеров, знаменитостей и всех, кто ищет нетривиальные впечатления.
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