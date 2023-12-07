И поздравить, и извиниться

9 декабря во всем мире отмечают День рождественской открытки. Сегодня трудно представить, что в конце XIX — начале XX века миллионы людей доверяли «открытому письму», открытке без конверта, чувства, адресованные самым близким.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии