С наступлением холодного времени года, наша кожа начинает подвергаться дополнительным нагрузкам

С наступлением холодов наша кожа начинает подвергаться дополнительным нагрузкам. Влияние холода, ветра, а также более сухого воздуха в помещении негативно сказывается на внешнем и внутреннем состоянии эпидермиса.
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