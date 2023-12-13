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Конгресвумен Грин: США могут отправить американских солдат на Украину

Конгресвумен Грин: США могут отправить американских солдат на Украину

Правительство США заинтересовано в продолжении боевых действий на Украине, поэтому может направить военнослужащих страны в зону конфликта для противостояния Вооруженным силам РФ.

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Комментарии
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АндрейБорков
Прибытие америкосовских штатных вояк на укРуину и их вступление в боевые действия против ВС России будут началом 3-й Мировой Войны. Не ужели эти америкосовские конгрессмены и сенаторы не понимают элементарных вещей? То есть война будет вестись США с Россией где то там в степях УкРуины, а в остальном все будет тихо, мирно и добродушно? Все таки прав был Михаил Задорнов, Царство ему Небесное, когда говорил про америкосов - НУ ОНИ И ДЕБИЛЫ! Теперь это подтверждается, при чем подтверждается с гарантией на подтверждение. Один из ярчайших подтверждений дебилизма это как раз выступление члена палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. В ее куриной башке нет места о мыслях про российские &quot;Посейдоны&quot;, &quot;Воеводы&quot;, &quot;Тополя М&quot; с &quot;Ярсами&quot; и т.п. Похоже, что гражданство США, принадлежность к правящим кругам этой страны и тяжелые психические расстройства взаимосвязаны.
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