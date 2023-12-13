Конгресвумен Грин: США могут отправить американских солдат на Украину

АндрейБорков

Прибытие америкосовских штатных вояк на укРуину и их вступление в боевые действия против ВС России будут началом 3-й Мировой Войны. Не ужели эти америкосовские конгрессмены и сенаторы не понимают элементарных вещей? То есть война будет вестись США с Россией где то там в степях УкРуины, а в остальном все будет тихо, мирно и добродушно? Все таки прав был Михаил Задорнов, Царство ему Небесное, когда говорил про америкосов - НУ ОНИ И ДЕБИЛЫ! Теперь это подтверждается, при чем подтверждается с гарантией на подтверждение. Один из ярчайших подтверждений дебилизма это как раз выступление члена палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. В ее куриной башке нет места о мыслях про российские "Посейдоны", "Воеводы", "Тополя М" с "Ярсами" и т.п. Похоже, что гражданство США, принадлежность к правящим кругам этой страны и тяжелые психические расстройства взаимосвязаны.