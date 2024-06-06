Тренер Карпин: возможно, не буду вызывать вратаря Сафонова в сборную

Главный тренер "Ростова" и сборной России Валерий Карпин на YouTube-канале "Это футбол, брат!" не исключил того, что не будет вызывать в национальную команду голкипера Матвея Сафонова, если тот будет получать мало игрового времени во французском "ПСЖ".
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