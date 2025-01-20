Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Илон Маск не зиганул, а исполнил «Салют Беллами» (но это не точно)

Илон Маск не зиганул, а исполнил «Салют Беллами» (но это не точно)

Это ритуал произнесения клятвы верности флагу США, и ему чуть более 130 лет. По правилу, во время произнесения слов: «Клянусь в верности моему флагу», — нужно стоять «смирно», а потом правую руку поднять к груди и резко вскинуть вверх, направив прямо на флаг.

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