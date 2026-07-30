Вратарь «ПСЖ» Сафонов тратит миллион рублей в месяц на виллу во Франции

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов тратит около миллиона рублей в месяц за аренду виллы в пригороде Парижа, сообщаетРоссийский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов тратит около миллиона рублей в месяц за аренду виллы в пригороде Парижа, сообщает Mash на Спорте.