Вратарь «ПСЖ» Сафонов тратит миллион рублей в месяц на виллу во Франции

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов тратит около миллиона рублей в месяц за аренду виллы в пригороде Парижа, сообщаетРоссийский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов тратит около миллиона рублей в месяц за аренду виллы в пригороде Парижа, сообщает Mash на Спорте.
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