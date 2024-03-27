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В ФРГ обвинили 5 человек в незаконных поставках турбин Siemens в Крым

В ФРГ обвинили 5 человек в незаконных поставках турбин Siemens в Крым

Прокуратура немецкого города Гамбург предъявила обвинения пяти лицам, включая четырех граждан ФРГ и одного гражданина Швейцарии, в связи с поставками в Крым газовых турбин немецкой компании Siemens в обход эмбарго.

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