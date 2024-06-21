Губернатор Игорь Руденя присутствует на последнем слушании дела о геноциде советского народа

В пятницу, 21 июня, в Твери в здании парка «Россия — Моя история» началось заключительное судебное заседание по установлению факта геноцида немецко-фашистскими захватчиками советского народа в Калининской области.
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