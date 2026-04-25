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Новости ТМ

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Госавтоинспекция подвела итоги рейда «Нелегальный перевозчик. Такси»

В ходе оперативно-профилактического мероприятия проверено 15 транспортных средств. По результатам составлено 6 административных материалов в отношении водителей, осуществлявших нелегальную перевозку пассажиров с нарушениями в области безопасности дорожного движения.

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