Госавтоинспекция подвела итоги рейда «Нелегальный перевозчик. Такси»

В ходе оперативно-профилактического мероприятия проверено 15 транспортных средств. По результатам составлено 6 административных материалов в отношении водителей, осуществлявших нелегальную перевозку пассажиров с нарушениями в области безопасности дорожного движения.
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