Вечер джаза в баре Свои 🗓 24 июня, 21:00 📍 Волоколамская, 108/2 🔎 Вход свободный Соня — молодая звезда джазовой сцены Петербурга.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вечер джаза в баре Свои 🗓 24 июня, 21:00 📍 Волоколамская, 108/2 🔎 Вход свободный Соня — молодая звезда джазовой сцены Петербурга.