Производство уходовой косметики запустят в Солнечногорске к концу года

Компания «Миксит» готовится к запуску нового производственного комплекса в Солнечногорске. На предприятии будут выпускать все виды уходовой косметики, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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