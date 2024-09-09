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Производство уходовой косметики запустят в Солнечногорске к концу года

Производство уходовой косметики запустят в Солнечногорске к концу года

Компания «Миксит» готовится к запуску нового производственного комплекса в Солнечногорске. На предприятии будут выпускать все виды уходовой косметики, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

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