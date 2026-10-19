Захарова заявила RTVI, что Россия не получала от Саудовской Аравии ни обращений, ни доказательств военной поддержки хуситов с российской стороныМосква не получала от Эр-Рияда ни обращений, ни доказательств военной поддержки йеменского проиранского движения «Ансар Аллах» (хуситов) с российской стороны, заявила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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