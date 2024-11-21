Экономист Литвиненко спрогнозировала подорожание говядины на 20% к Новому году

Рост отпускных цен на говядину для мясоперерабатывающих предприятий влечет за собой подорожание колбасных изделий, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экономист, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.
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