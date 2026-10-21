Однако в квартирах возможны перепады температуры Ремонт на аварийном участке теплосети в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула В Барнауле на Павловском тракте, 269 специалисты установили на крупной магистрали затвор, отделивший аварийный участок.