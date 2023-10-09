Гадалка обманула жительницу ХМАО на 250 тысяч рублей

Гадалка обманула пожилую жительницу Нижневартовска (ХМАО) на 250 тысяч рублей. На официальной странице полиции Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте» указано, что пенсионерка хотела снять порчу и отдала за это деньги.
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