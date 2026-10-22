В эту субботу 24 октября скорректируют несколько маршрутов автобусов. Появится новая магистральная связь между севером и северо-западом города, а по ряду других маршрутов автобусы и электробусы начнут ходить чаще.
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