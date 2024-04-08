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Петербургский дневник

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В Севастополе открылась фотовыставка на фасадах Дома офицеров Черноморского флота

В Севастополе открылась фотовыставка на фасадах Дома офицеров Черноморского флота

Ее можно будет посетить до конца 2024 года В Севастополе открылась фотовыставка на фасадах Дома офицеров Черноморского флота, посвященная 80-летию освобождения Крыма и Севастополя от нацистской оккупации, сообщает «Вечерняя Москва».

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