Ее можно будет посетить до конца 2024 года В Севастополе открылась фотовыставка на фасадах Дома офицеров Черноморского флота, посвященная 80-летию освобождения Крыма и Севастополя от нацистской оккупации, сообщает «Вечерняя Москва».
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