Ее можно будет посетить до конца 2024 года В Севастополе открылась фотовыставка на фасадах Дома офицеров Черноморского флота, посвященная 80-летию освобождения Крыма и Севастополя от нацистской оккупации, сообщает «Вечерняя Москва».