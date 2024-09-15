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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 14:15

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:00 по московскому времени. Тоттенхэм – Арсенал Дата проведения 15 сентября, 16:00, «Tottenham Hotspur Stadium» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица АПЛ Статистика АПЛ.

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