Бесстрашный российский штурмовик забрасывает СВУ на основе противотанковой ТМ-62 в здание с противником и убегает из зоны поражения за несколько секунд до детонации, складывающей постройку.
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Бесстрашный российский штурмовик забрасывает СВУ на основе противотанковой ТМ-62 в здание с противником и убегает из зоны поражения за несколько секунд до детонации, складывающей постройку.
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